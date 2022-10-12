Впечатляет: на Юге украинские защитники уничтожили 4 вертолета россиян за 18 минут
Источник:телеграм Воздушных сил ВСУ
Всего за 18 минут 12 октября Воздушные силы Украины сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета оккупантов. Это стало возможным благодаря нашим зенитным ракетным подразделениям на Юге.
Следовательно, наши бойцы уничтожили по меньшей мере 4 ударных вертолета врага (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск.
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Вражеские цели удалось поразить с 8:40 по 8:58 12 октября. По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.
Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится,
– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ
Добавим, что российские военные утром 11 октября пытались иранскими дронами атаковать Одесскую и Николаевскую. Но сразу 8 дронов врага были сбиты. Атака оккупантов продолжалась глубокой ночью между 3:30 и 05:30 часами.
А 9 октября вражеский самолет Су-24 "прилег отдохнуть" в поле в Ростове. Очевидно, он решил, что лучше упасть на своей родной земле, чем на чужбине – в Украине.
Потери врага по состоянию на 12 октября
Численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря нашим защитникам. С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже более 63 тысяч своих солдат. Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 270 человек.
Начиная с 24 февраля, по состоянию на утро 12 октября потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили:
- личного состава – примерно 63 380 человек;
- танков – 2 505 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 181 единица;
- артиллерийских систем-1 507 единиц;
- РСЗО – 355 единиц;
- средства ПВО – 182 единицы;
- самолетов – 268 единиц;
- вертолетов – 235 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 129 единиц;
- крылатые ракеты – 315 единиц;
- корабли и катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 927 единиц;
- специальная техника – 136 единиц.
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