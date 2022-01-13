Аэропорт в Алматы уже заработал: почему многие рейсы задерживают и отменяют

Аэропорт города Алматы в Казахстане возобновил работу после массовых протестов в стране. Первый рейс выполнили по маршруту Алматы – Нур-Султан.

Работу аэропорт в городе Алматы возобновил 13 января. Однако там пока не готовы выполнять рейсы круглосуточно.

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Аэропорт в Алматы возобновил работу

Первый рейс полетел по маршруту Алматы – Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00,

– отметили в комитете гражданской авиации.

После возобновления работы в аэропорт уже прибыл и первый международный рейс. Самолет выполнил полет из турецкой Анталии.

Многие рейсы задерживают и отменяют

Всего на 13 января на территории Казахстана запланировано 222 рейса, из них с задержкой – 9 рейсов, отменены – 99.

Основные причины всех задержек и отмен рейсов:

регламент работы аэропортов,

комендантский час,

нехватка резервных самолетов,

низкая загрузка и позднее прибытие авиалайнеров.

Протесты в Казахстане: что известно

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Городской аэропорт Алматы закрыли 6 января из-за протестов в стране. Его обещали открыть только после отмены режима чрезвычайной ситуации.