Аэропорт в Алматы уже заработал: почему многие рейсы задерживают и отменяют
Источник:комитет гражданской авиации Казахстана
Аэропорт города Алматы в Казахстане возобновил работу после массовых протестов в стране. Первый рейс выполнили по маршруту Алматы – Нур-Султан.
Работу аэропорт в городе Алматы возобновил 13 января. Однако там пока не готовы выполнять рейсы круглосуточно.
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Аэропорт в Алматы возобновил работу
Первый рейс полетел по маршруту Алматы – Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00,
– отметили в комитете гражданской авиации.
После возобновления работы в аэропорт уже прибыл и первый международный рейс. Самолет выполнил полет из турецкой Анталии.
Многие рейсы задерживают и отменяют
Всего на 13 января на территории Казахстана запланировано 222 рейса, из них с задержкой – 9 рейсов, отменены – 99.
Основные причины всех задержек и отмен рейсов:
- регламент работы аэропортов,
- комендантский час,
- нехватка резервных самолетов,
- низкая загрузка и позднее прибытие авиалайнеров.
Протесты в Казахстане: что известно
- Масштабные протесты вспыхнули в Казахстане в начале 2022 года. Поводом стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Стало понятным, что были и другие причины массового возмущения – политические.
- Казахские военные не соглашались на подавление акций протеста. Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам Организации договора о коллективной безопасности – России, Беларуси, Армении, Кыргызстану и Таджикистану за помощью и получил утвердительный ответ. В Кремле заявили, что всего в Казахстан отправили 2 030 иностранных "миротворцев". Однако часть из них 13 января начали выводить.
- Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 164 человека, среди которых 3 – дети.
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