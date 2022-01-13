Роботу аеропорт у місті Алмати відновив 13 січня. Однак там наразі не готові виконувати рейси цілодобово.

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Аеропорт в Алмати відновив роботу

Перший рейс полетів за маршрутом Алмати – Нур-Султан. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 08:00 до 21:00,
– зазначили у комітеті цивільної авіації.

Після відновлення роботи в аеропорт вже прибув і перший міжнародний рейс. Літак виконав політ з турецької Анталії.

Багато рейсів затримують і скасовують

Загалом на 13 січня на території Казахстану заплановано 222 рейси, з них із затримкою – 9 рейсів, скасовані – 99.

Основні причини всіх затримок і скасувань рейсів:

  • регламент роботи аеропортів,
  • комендантська година,
  • нестача резервних літаків,
  • низьке завантаження і пізнє прибуття авіалайнерів.

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