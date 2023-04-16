Впервые за 300 лет: в Успенском соборе Лавры наконец-то зазвучал украинский

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые за 300 лет прозвучала молитва на украинском языке на Пасху. Там праздничное богослужение провела Православная Церковь Украины

Служба Божья состоялась в храме 16 апреля 2023 года – на Пасху у христиан восточного обряда. Провел литургию исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

Важно Пасхальная служба из Киево-Печерской лавры: как все было

Что известно о богослужении в Успенском соборе

Служба Божья в Успенском соборе впервые за 300 лет на Пасху звучала на украинском языке. Литургию транслировали онлайн. Также, по данным журналистов, при входе в собор полиция проверяла документы и пасхальные корзины.

Часть богослужения ПЦУ в Успенском соборе: смотрите видео

По данным журналистов hromadske, богослужение началось ориентировочно в 6:30 16 апреля. Ориентировочно в 7:10 отцы ПЦУ уже вышли на улицу, чтобы освятить корзины людей.

Верующие радовались, что в этом соборе "наконец-то звучит украинский язык",

– отметили журналисты.

Освящал корзины отец Орест. Он рассказал, что Воскресение Христово – это праздник победы жизни над смертью: "Поэтому мы верим в победу правды над ложью и добра над злом, что наш несокрушимый народ выстоит заповеданную Богом одну из наивысших ценностей – свободу".



Служба ПЦУ в Успенском соборе



Верующие радуются, что в соборе звучит молитва на украинском языке

Кратко об Успенском соборе

Успенский собор расположен на территории Верхней Лавры. Он считается основным соборным храмом Успенской Киево-Печерской лавры.

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной Церкви Украины Епифаний проводил богослужение в Успенском соборе на Рождество (7 января 2023 года – это была первая служба ПЦУ там за 300 лет), Крещение, Благовещение, Вербное воскресенье.