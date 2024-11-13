Впервые за 73 дня, – в КГВА сообщили первые детали комбинированного удара по Киеву

Россия обстреляла украинскую столицу Враг использовал для атаки на Киев разные виды вооружения.

Утром захватчики запустили на Киев ракеты. Раздавались взрывы в столице и из-за "Шахедов" .Оккупанты впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по городу, передает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Утренний обстрел Киева

Как отмечают власти, для атаки враг применил, вероятно, крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар россиян по Киеву длился более 2 часов,

– говорится в сообщении КГВА.

В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.

Пока информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало.

Обратите внимание! В 9:15 в Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

В Киевской области есть пострадавший

Тревога в Киевской области в это время длится несколько часов. Регион подвергся атаке ракетами и дронами.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов ранен человек. Мужчина 48 лет получил ссадины головы, его состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Разрушено складское здание, возник пожар в Броварском районе Киевщины.

Последствия атаки в Киевскую область / Фото ГСЧС