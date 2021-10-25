Впервые за более 50 лет: Украину пригласили на заседание комитета Совета НАТО
Источник:Минобороны Украины
Впервые за более чем 50 лет Украина примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений – конференции национальных директоров вооружений.
Заседание состоится 26 октября 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.
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Украина впервые примет участие в расширенном формате Конференции национальных директоров вооружений
Именно Александр Носов будет представлять Украину во время конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание состоится под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Впервые за более чем полвека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО,
– заявил Носов.
На заседании расширенного формата Конференции национальных директоров вооружений пойдет речь о:
- инновации в оборонно-технической сфере;
- трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом;
- достижение оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.
Носов отметил, что заседание будет проходить сразу после того, как 21 октября 2021 года министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны Союза во время конфликтов и кризисов. Его цель – планирование немедленного формирования сил Альянса в нужное время и в нужном месте.
Кроме того, в Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Александра Носова с национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.Обратите внимание! Конференция национальных директоров по вооружению – это высший совещательный Комитет Североатлантического совета Альянса по вопросам вооружений. Действует с 1996 года. Именно она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе привлекают руководителей национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, которые отвечают за формирование и реализацию политики в этих сферах.
Коротко о последних новостях относительно вступления Украины в НАТО
- Еще в 2008 году Украина подала заявку о вступлении в НАТО. В 2020 году – государство признали участницей программы расширенных возможностей. Теперь Украина ждет предоставления Плана действий по членству.
- 19 октября во время визита в Украину глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать самостоятельно без всякого внешнеполитического влияния. Кроме того, ни одна третья страна, в частности Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.
- Перед этим в Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе. Впоследствии там дополнили мнение и заверили, что не против вступления Украины в НАТО, но боятся последствий.
- В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО. Однако это "не вопрос завтрашнего дня".