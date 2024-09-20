Впервые за долгое время взлетал российский МиГ-31К: по всей Украине была воздушная тревога

По всей Украине вечером 20 сентября прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за взлета российского МиГ-31К.

Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывал всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:51, 20 сентября Отбой угрозы МиГ-31К по областям. 21:49, 20 сентября Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте 21:21, 20 сентября Скоростная цель на Днепропетровскую область. 21:18, 20 сентября Воздушные силы написали, что ракетная опасность объявлена по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от государственной границы Украины.

Когда в последний раз враг обстреливал Украину "Кинжалами"