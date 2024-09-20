Впервые за долгое время взлетал российский МиГ-31К: по всей Украине была воздушная тревога
По всей Украине вечером 20 сентября прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за взлета российского МиГ-31К.
Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывал всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Отбой угрозы МиГ-31К по областям. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Скоростная цель на Днепропетровскую область. Воздушные силы написали, что ракетная опасность объявлена по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.
Отбой угрозы МиГ-31К по областям.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Скоростная цель на Днепропетровскую область.
Воздушные силы написали, что ракетная опасность объявлена по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.
Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.
Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.
Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от государственной границы Украины.
Когда в последний раз враг обстреливал Украину "Кинжалами"
- Последний раз, когда российская армия применила ракеты типа "Кинжал" для обстрела Украины, было 4 сентября. Тогда во время комбинированной атаки враг осуществил пуск ракеты в направлении Львова. Эта вражеская цель долетела до города одновременно с ракетами Х-101.
- До этого оккупанты подняли в небо свои МиГ-31К 27 августа. Тогда были применены 3 ракеты "Кинжал" для ударов по Украине. Тогда россияне вместе с аэробаллистическими ракетами также ударили по Украине и крылатыми ракетами.
- За день до этого враг также пустил "Кинжал" по Киеву. Нашим защитникам удалось сбить 1 ракету Х-47М2 "Кинжал".
- В то же время всеукраинская тревога из-за МиГ-31К также прозвучала и 31 июля. Тогда этот российский истребитель взлетал с аэродрома в российской Астрахани. Через 3 минуты Воздушные силы предупредили об угрозе применения аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Однако в конце концов пусков этих ракет не было зафиксировано, из-за чего объявили отбой воздушной тревоги.