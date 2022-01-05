Впервые за годы войны: представитель ЕС Боррель и Кулеба отправились в Станицу Луганскую

Дмитрий Кулеба отправился на линию разграничения в Станицу Луганску вместе с Жозепом Боррелем. Это первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс за все годы российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины отметил важность этой поездки. Речь не только о безопасности Украины, но и всей Европы.

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"Этот визит – знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", – отметил Кулеба.



Кулеба и Боррель вылетели на Луганщину / Фото из твиттера Матти Маасикаса

Спикер Кулебы Георгий Тихий опубликовал видео из вертолета.

Кулеба и Боррель отправились в Луганскую область: смотрите видео

Визит Борреля в Украину: главное

Представитель ЕС прибыл в Украину в ночь на 5 января.

Накануне визита Боррель пригрозил России – заверил, что Евросоюз будет действовать более решительно, если она совершит новые атаки.

В конце поездки глава европейской дипломатии встретится в Киеве с представителями украинской власти.

Совместный визит в Украину планируют министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии.

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы:

В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс с момента, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе.