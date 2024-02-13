Впервые за 2 года из Авдеевки вывели некоторые подразделения 110 ОМБр: зашло мощное подкрепление
Украина впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады. Их заменили другие подразделения Вооруженных Сил Украины.
Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказал в эфире "Свобода.Ранок", что само подразделение пока не имеет ресурсов, чтобы удержать город. Однако добавил, что с приходом поддержки военным "стало немного спокойнее", пишет 24 Канал.
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Что известно о выводе некоторых подразделений 110 бригады
Иван Секач рассказал, что их 110-я отдельная механизированная бригада воюет на этом направлении с марта 2022 года. То есть почти 2 года.
У нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление, и мы рассчитываем на дружественные подразделения... Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла,
– заявил Секач.
Что происходит в Авдеевке
Сейчас в Авдеевке Донецкой области продолжаются бои за город. Российские захватчики пытаются лезть и перерезать линии снабжения, хотя там есть другие варианты.
Иван Секач подтвердил, что россияне пытаются захватить населенный пункт. Причем, они имеют четкую задачу – пытаются взять Авдеевку к президентским выборам в России, которые должны состояться в марте 2024 года. И для этого используют все возможные способы и ресурсы, чтобы выполнить задачу. Враги не считаются с потерями.
У них есть преимущество в авиации, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбардировку города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее так, как хотят,
– заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады.
Он добавил, что буквально недавно оккупанты лезли по канализационной трубе, которая шла в город.
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Какова ситуация в районе Авдеевк
- Генштаб ВСУ утром 13 февраля сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ дальше сдерживают врага, хотя россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку. Наши Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки, еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области.
- Британская разведка в конце января написала, что Авдеевка в течение следующих недель будет оставаться под контролем Украины.
- Ветеран и военный аналитик Евгений Дикий заявил, что определенных успехов в Авдеевке россияне таки достигают. В частности, они продвигаются к единственной трассе, которая соединяет Авдеевку с тылами.
- Дикий пояснил, что россияне всего в километре от трассы. Если они выйдут к трассе, то "вариантов не останется – гарнизон должен будет отойти. Я абсолютно уверен, что никто не будет оставлять гарнизон в окружении. Но пока гарнизон не просто держится, но и эффективно осуществляет свою миссию".