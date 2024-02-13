Впервые за 2 года из Авдеевки вывели некоторые подразделения 110 ОМБр: зашло мощное подкрепление

Украина впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады. Их заменили другие подразделения Вооруженных Сил Украины.

Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказал в эфире "Свобода.Ранок", что само подразделение пока не имеет ресурсов, чтобы удержать город. Однако добавил, что с приходом поддержки военным "стало немного спокойнее", пишет 24 Канал.

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Что известно о выводе некоторых подразделений 110 бригады

Иван Секач рассказал, что их 110-я отдельная механизированная бригада воюет на этом направлении с марта 2022 года. То есть почти 2 года.

У нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление, и мы рассчитываем на дружественные подразделения... Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла,

– заявил Секач.

Что происходит в Авдеевке

Сейчас в Авдеевке Донецкой области продолжаются бои за город. Российские захватчики пытаются лезть и перерезать линии снабжения, хотя там есть другие варианты.

Иван Секач подтвердил, что россияне пытаются захватить населенный пункт. Причем, они имеют четкую задачу – пытаются взять Авдеевку к президентским выборам в России, которые должны состояться в марте 2024 года. И для этого используют все возможные способы и ресурсы, чтобы выполнить задачу. Враги не считаются с потерями.

У них есть преимущество в авиации, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбардировку города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее так, как хотят,

– заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады.

Он добавил, что буквально недавно оккупанты лезли по канализационной трубе, которая шла в город.

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