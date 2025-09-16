Руководитель учебного департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк рассказал в эфире 24 Канала, что военные разработки Украины и Европы финансово на разных уровнях. Наше государство больше сосредоточено на изготовлении бюджетного оружия, в то время, как потенциал европейских военных заводов не имеет ограничения в деньгах.

Чем отличается ВПК Украины, Европы и России?

Дмитрий Следюк отметил, что европейцы могут себе позволить разрабатывать новейшие ракеты стоимостью несколько миллионов долларов. Украина не имеет такой возможности, но работает над повышением эффективности собственных разработок.

Например, наше государство производит относительно недорогие дроны, вместо дорогих ракет для сбивания российских беспилотников.

Боевая эффективность дронов-перехватчиков в десятки и сотни раз выше, чем у ракет. В Украине очень мощно работают маленькие предприятия, которые делают хорошие беспилотники,

– сказал руководитель учебного департамента Dronarium Academy.

Украинское производство дронов все время совершенствуется, однако постоянно есть недостаток. Это, вероятно, связано с недостаточной поддержкой от государства.

Однако, по мнению Следюка, главным преимуществом производства нашего оружия – является децентрализованность. Все потому, что у нас нет крупных заводов, которые можно уничтожить одним ударом ракеты.

Украинские предприятия по изготовлению дронов почти незаметны для врага. Это становится нашим "маленьким преимуществом".

В России же централизованное производство оружия, что позволяет оккупантам изготавливать беспилотники в больших масштабах. Это связано с мощными финансовыми ресурсами противника.

По словам Дмитрия Следюка, это является проблемой, ведь Россия может обогнать Украину в производстве дронов.

Что известно об украинском ВПК?