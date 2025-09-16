Керівник навчального департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк розповів у етері 24 Каналу, що військові розробки України та Європи фінансово на різних рівнях. Наша держава більше зосереджена на виготовленні бюджетної зброї, в той час, як потенціал європейських військових заводів не має обмеження у грошах.

Чим відрізняється ВПК України, Європи та Росії?

Дмитро Следюк зазначив, що європейці можуть собі дозволити розробляти новітні ракети вартістю кілька мільйонів доларів. Україна не має такої можливості, але працює над підвищенням ефективності власних розробок.

Наприклад, наша держава виготовляє відносно недорогі дрони, замість дорогих ракет для збиття російських безпілотників.

Бойова ефективність дронів-перехоплювачів у десятки та сотні разів вища ніж у ракет. В Україні дуже потужно працюють маленькі підприємства, які роблять хороші безпілотники,

– сказав керівник навчального департаменту Dronarium Academy.

Українське виробництво дронів весь час вдосконалюється, проте постійно є нестача. Це, ймовірно, пов'язано із недостатньою підтримкою від держави.

Однак, на думку Следюка, головною перевагою виробництва нашої зброї – є децентралізованість. Все тому, що у нас немає великих заводів, які можна знищити одним ударом ракети.

Українські підприємства із виготовлення дронів є майже непомітними для ворога. Це стає нашою "маленькою перевагою".

У Росії ж централізоване виробництво зброї, що дозволяє окупантам виготовляти безпілотники у великих масштабах. Це пов'язано із потужними фінансовими ресурсами противника.

За словами Дмитра Следюка, це є проблемою, адже Росія може обігнати Україну у виробництві дронів.

Що відомо про український ВПК?