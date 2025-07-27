Кое-кто боится, – нардеп спрогнозировала результаты голосования за новый законопроект по НАБУ

"Слуга народа" поддержит инициированный Зеленским новый законопроект по САП и НАБУ, который должен предусмотреть независимость указанных структур. Об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук. Ранее западные СМИ писали, что якобы 70 нардепов от указанной партии могут не проголосовать за него.

Народный депутат Наталья Пипа (партия "Голос") в эфире 24 Канала выразила сомнение, что этих народных избранников действительно 70, как пишет Financial Times. Она предполагает, что все-таки меньше.

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В ВР оценивают, сколько наберется голосов "за"

Нардеп рассказала, что "Слуг народа" во время голосования 22 июля призвали поддержать законопроект №12414, который вызвал впоследствии протесты в обществе. Среди тех, кто тогда проголосовал за него, есть те, кто теперь хочет переголосовать, отдав голос за уже обновленный и инициированный президентом законопроект №13533.

"Те, кто разбирался – пошел к другим фракциям. Часто в таких случаях "Слуги" подходят к "Голосу", переспрашивают. Но было видно, что некоторые "Слуги" разобрались (Радина, Грищук, Колебошин). Все было очень быстро. Сейчас продолжаются дискуссии, есть люди, которые хотят переголосования и они никогда бы не отдали голос, если бы вникали немного больше в законопроекты", – рассказала Пипа.

Однако, как отметила нардеп, есть те представители ВР, которые боятся уголовных преследований и не хотят голосовать за новый законопроект. Поэтому идет дискуссия, коммуникация между главами партий, продолжается подсчет, сколько наберется голосов "за".

Некоторые боятся. Мой прогноз такой, что до четверга голоса будут. Будет ли 263 – сказать трудно, вероятно, меньше. Думаю, что законопроект будет обновлен,

– озвучила нардеп.

Пипа заметила, что информация о каникулах нардепов, которая появляется в СМИ – преувеличена. С 24 февраля 2022 года, как отметила представитель ВР, оплачиваемых отпусков у народных избранников нет. Поэтому, если депутаты идут отдыхать, то за свой счет.

"Думаю, что депутаты будут в достаточном количестве для следующего заседания, которое планируется на четверг. Будут вноситься изменения в этот не скажу, что скандальный, а трагический закон, потому что он показал трагедию того, какой кризис во власти", – озвучила Пипа.

Кроме инициированного президентом законопроекта, будет рассмотрен и ряд других. В частности, касающихся сферы образования.

Отметим, что протесты против принятого ВР законопроекта, который подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, тем самым лишает независимости, до сих пор продолжаются.

Юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина уверена, что митинги будут до тех пор, пока новый законопроект №13533 не вступит в силу. Она объяснила, что пока этого не произошло, генпрокурор имеет неограниченные полномочия влиять на главные дела по коррупции.