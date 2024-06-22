Враг атаковал 16 ракетами и 13 БпЛА: сколько целей сбили

В ночь на 22 июня российские войска атаковали Украину 16 ракетами и 13 беспилотниками. Большинство враждебных целей удалось сбить.

Россия осуществила комбинированную атаку

О результатах ночной работы отчиталось командование Воздушных сил. Там сообщили, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в разных областях.

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"В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Чем атаковал враг и сколько целей сбито

Российские войска применили:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС – район пусков – Саратовская область России;

2 крылатые ракеты "Искандер-К" – из Крыма;

4 крылатых ракет "Калибр" – из акватории Черного моря;

13 ударных БпЛА типа "Шахед-131/136" – район пусков – Приморско-Ахтарск, Россия; Балаклава – Крым.

Защитники неба сбили 25 воздушных целей:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

13 ударных БпЛА типа "Шахед-131/136".



Результаты отражения атаки / Инфографика Воздушных сил

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