Враг атаковал 367 ракетами и дронами: сколько сбили

Россияне ночью 25 мая в очередной раз терроризировали Украину. Так, страна-агрессорка запускала ракеты и ударные БПЛА типа "Шахед".

Захватчики осуществили комбинированный удар по Украине с применением более 300 средств воздушного нападения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько воздушных целей врага уничтожено

В ночь на 25 мая российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков – Курская область, что в России;

55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков – Саратовская область, акватория Черного моря);

1 крылатая ракета Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пески с северного направления);

Кроме этого, россияне атаковали 298-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. В частности, враг запускал дроны с таких направлений:

Брянск,

Миллерово,

Курск,

Орел,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах также указали, что в результате боевой обезврежено 266 вражеских БпЛА, типа Shahed и беспилотников других типов на Востоке, Севере, Юге _COPY2 Западе и в Центре страны.

Там уточнили, что 139 – сбиты огневыми средствами поражения, 127 – локально потеряны/подавлены РЭБ.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

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В результате российской атаки пострадали большинство регионов Украины. В частности, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

"К сожалению, этой ночью, из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети ... Выражаем соболезнования родным погибших и пострадавшим", – сказали в Воздушных силах.