Циническая атака: россияне ударили по автобусу с людьми в Сумской области

Днем 27 июля россияне атаковали Юнаковскую общину на Сумщине. Под вражеский удар попал автобус с гражданскими.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно об обстреле Сумщины в воскресенье?

Сумской район 27 июля был под вражеским обстрелом. Российская армия цинично ударила по автобусу с гражданскими в одном из населенных пунктов Юнаковской общины.

В областной военной администрации отметили, что в результате атаки есть пострадавшие, однако их количество не уточняется. Людям оказывают необходимую помощь.

Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению,

– написал Олег Григоров.

Днем враги также атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумской громаде. Обстрел беспилотниками оставил часть жителей без света. На месте энергетики работали над восстановлением электроснабжения.

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Кроме этого, российский дрон попал в Ковпаковском районе Сум. БПЛА повредили жилые и нежилые здания, выбив около 50 окон.