Россияне запустили по Украине 39 ударных БпЛА и 4 баллистические ракеты: сколько целей сбили

Российские войска атаковали Украину баллистикой и ударными БпЛА в ночь на 18 января. Силы ПВО сбили 2 ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 24 вражеских дрона.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Боевая работа проводилась в 12 областях Украины.

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Как отработало ПВО

В ночь на 18 января 2025 года россияне выпустили по Украине 39 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Откуда отбывали пуски вражеских БпЛА:

Миллерово;

Брянск;

Приморско-Ахтарск.

Также россияне применили 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, пуски происходили из Воронежской и Брянской областей России.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях,

– сообщили в Воздушных силах.

Сколько воздушных целей удалось уничтожить / Инфографика Воздушных сил

Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны. К сожалению, в результате вражеской атаки на Киев погибли люди – сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Также частично было разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

Также Россия атаковала Запорожье. По предварительной информации, обошлось без жертв, впрочем, есть пострадавшие, им оказывается помощь. Враг ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства.