Враг атаковал Днепр: на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар

Российские войска не прекращают терроризировать Украину ударными дронами. В результате обстрела 27 октября была повреждена критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Днепру?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении города. Было известно о повреждении стадиона одного из лицеев города.

О громких взрывах в Днепре сообщали в 16:00 – тогда работали силы ПВО. Около 17.04 появилась информация о повреждении объекта критической инфраструктуры. Там вспыхнул пожар.

Получил ранения один человек, –

уточнил Ганжа.

Обратите внимание, что воздушный террор продолжается почти непрерывно. О движении враждебных БПЛА читайте в хронологии 24 Канала.

Где еще гремели взрывы?

Ночью российские войска атаковали запад Украины реактивными беспилотниками. Взрывы раздались в Новоднестровске Черновицкой области и Сарнах Ровенской области.

Под ударом находился и Киев. Обстрел вызвал повреждение Южного моста, а также вражеские ракеты попали по территории высшего учебного заведения в столице.