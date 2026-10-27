Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Враг атаковал Днепр: на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар
27 октября, 17:08
1
Обновлено - 17:23, 27 октября

Враг атаковал Днепр: на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар

Татьяна Бабич

Российские войска не прекращают терроризировать Украину ударными дронами. В результате обстрела 27 октября была повреждена критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Днепру? 

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении города. Было известно о повреждении стадиона одного из лицеев города. 

О громких взрывах в Днепре сообщали в 16:00 – тогда работали силы ПВО. Около 17.04 появилась информация о повреждении объекта критической инфраструктуры. Там вспыхнул пожар. 

Получил ранения один человек, – 
уточнил Ганжа. 

Обратите внимание, что воздушный террор продолжается почти непрерывно. О движении враждебных БПЛА читайте в хронологии 24 Канала. 

Где еще гремели взрывы? 

Ночью российские войска атаковали запад Украины реактивными беспилотниками. Взрывы раздались в Новоднестровске Черновицкой области и Сарнах Ровенской области. 

Под ударом находился и Киев. Обстрел вызвал повреждение Южного моста, а также вражеские ракеты попали по территории высшего учебного заведения в столице.

Связанные темы:

Обстрел Днепра Пострадавшие
Война России с Украиной Днепр