Враг атаковал Днепровский район: погиб мужчина, который ремонтировал авто

Российские захватчики 20 апреля атаковали Днепровский район. К сожалению, снова есть жертва.

В результате обстрела погиб мужчина, который ремонтировал авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

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Погиб 54-летний мужчина

В 16:35 Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепровский район.

Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал авто неподалеку. Светлая память еще одной жертве российских преступников,

– подчеркнул председатель ОВА.

Также чиновник рассказал, что вспыхнул пожар. Возгорание уже потушили спасатели.

Накануне россияне ударили по дому в Днепре

Российские военные 19 апреля атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, враг ударил и по Днепропетровской области.

Там защитники неба сбили 11 ракет различных типов. Впрочем, избежать вражеских попаданий не удалось.

Так, под ударом российских террористов оказалась пятиэтажка. Вспыхнул масштабный пожар. Здание частично разрушено. Люди оказались под завалами.

На утро 20 апреля аварийно-спасательные работы завершены. В результате ракетного удара в Днепре погибли три человека, 24 человека пострадали.

В целом эта вражеская атака на Днепропетровскую область унесла жизни 8 человек, еще 34 получили ранения.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!