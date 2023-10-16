Враг атаковал Херсонщину из 5 самолетов Су: выпустили 9 КАБов по 4 населенным пунктам

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину. Они выпустили управляемые авиабомбы.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Информации о пострадавших пока нет.

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Враг атаковал Херсонщину

Прокудин вечером 16 октября сообщил, что враг атаковал Херсонщину из пяти самолетов Су.

По предварительной информации выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается,

– заметил председатель ОВА.