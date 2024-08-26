Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине: могут быть проблемы с водоснабжением

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине утром 26 августа. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.

В частности, был атакован энергетический объект на Львовщине. Заметим, что Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.

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Что известно об ударе по энергообъекту на Львовщине

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что Россия нанесла удар по энергетическому объекту на Львовщине.

Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением,

– рассказал Козицкий.

Он также добавил, что обо всех деталях сообщит позже.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за попадания в области во Львове могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Это продлится до тех пор, пока подстанции не перейдут на резервное питание.

"Попаданий по городу на эту минуту не фиксируем", – отметил мэр Садовый.

Заметим, что на удар по энергетической инфраструктуре отреагировал министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что ситуация в энергетике сложная.