Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Юге и Западе: пострадали энергетики

22 июня 2024, 06:45
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Источник:

Минэнерго

Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре 22 июня. В результате обстрела пострадали двое энергетиков.

О том, что целью ночного обстрела врага стала энергетическая струкутура, сообщило Министерство энергетики.

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Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков,
– говорится в сообщении.

Отмечают, что пострадавшие энергетики сейчас находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании.

Из-за атаки отключали линию электропередачи

В Минэнерго сообщили, что во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются.

Заметим, что предварительно стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. На месте атаки возник пожар.

Автор: Анастасія Лукашевська