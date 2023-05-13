Враг атаковал Киев "Шахидами": сколько удалось сбить, были ли попадания

Ночью 13 мая произошла шестая воздушная атака на Киев с начала мая. Россияне использовали только беспилотники.

Воздушная тревога в Киеве длилась 2,5 часа. В воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские дроны Shahed.

Важное попадание в двух городах и падение дрона в Киевской области: все, что известно об атаке 13 мая

Были ли попадания

Все вражеские дроны, двигавшиеся на Киев, были успешно уничтожены нашими защитниками. Глава КГВА Сергей Попко отметил, что ПВО сработала успешно.

В Киеве разрушений и травмированных не зафиксировано . Информация еще не обновляется и уточняется. Хотя в ГСЧС утверждали, что дрон при падении повредил жилой дом. Вспыхнул пожар, но пострадавших нет.

Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги,

– предупредил Попко.

Ночная атака: что известно

Взрывы во время ночной тревоги слышали в Николаеве, Киеве, Хмельницком и Львове.

в Николаеве, Киеве, Хмельницком и Львове. оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в Николаеве. В местной пятиэтажке вспыхнул пожар. Наталья Гуменюк сообщала, что враг повредил две многоэтажки и хлебозавод. Пострадали три человека

В Хмельницкой области зафиксирован прилет по критическому объекту, но расположен за пределами населенного пункта. В результате взрывных волн повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Известно о 5 раненых.

Во Львове была угроза атаки дронами. "Прилетов" на территории области не было, а звуки взрывов – это эхо работы ПВО.

Сбили 17 дронов

Россияне совершили 21 пуск дронов. На разных направлениях силы ПВО уничтожили 17 беспилотников. Применяли зенитное ракетное вооружение, истребители, мобильные огневые группы. Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

За минувшие сутки 12 мая подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 ударных БпЛА типа "Ланцет". Тактическая авиация Воздушных Сил совершила есятки самолетовых вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.