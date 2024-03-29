Враг атаковал "Кинжалами": какие области были под ударом

В ночь на 29 марта враг массированно атаковал Украину ракетами различных типов. Оккупанты также осуществили пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах. "Кинжалами" оккупанты атаковали западные области.

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Враг снова нанес массированный удар

Оккупанты 29 марта массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В 03:52 Воздушные силы сообщили, что состоялся пуск крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, российские военные также били баллистическими ракетами.

О 04:51 Воздушные силы сообщили, что с аэродрома Саваслейка взлетели 3 борта истребителей МиГ-31К. Через несколько минут, в 04:55, в ВСУ предупредили что произошел пуск аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Сначала гиперзвуковые ракеты летели в направлении Житомирской области и имели юго-западный курс. Впоследствии "Кинжалы" имели курс на Хмельницкую область. Впрочем, ракеты держали курс на Львовскую область, о чем сообщили мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Фиксируют пуски "Кинжалов" в нашем направлении. Всем срочно в укрытие!

– призвал Садовый.

Козицкий уточнил, что "Кинжалы" летят в направлении Стрыя. В общем, по состоянию на 05:35 оккупанты продолжают массированно атаковать западные регионы группами ракет.

Оккупанты начали атаковать еще вечером