Враг атаковал Львовскую область "Шахедом": возник пожар, повреждены авто и дома

Ночью враг запускал по Украине дроны-камикадзе. Под ударом оказалась и Львовская область.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что во время тревоги в воздушное пространство региона залетел один "Шахед". Его удалось ликвидировать, однако есть вред из-за обломков.

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Атака "Шахеда" на Львовскую область

Максим Козицкий отметил, что воздушная тревога во Львовской области продолжалась с 03:56 по 04:32. Силы ПВО ПвК "Запад" уничтожили один российский дрон, который залетел на территорию региона.

В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники,

– сообщил Козицкий.

Падение обломков беспилотника было в хозяйственную кирпичную двухэтажную постройку размером 15 на 20 метров, в результате чего произошло ее разрушение. Повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна. К счастью, сообщения о жертвах или пострадавших по состоянию на 7:10 не поступали.

Пожар локализован в 05:01 и в 05:31 ликвидирован

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Отметим, что беспилотник подлетел ко Львову почти вплотную около 04:30. Местные жители услышали звуки взрывов. И мониторы сообщили, что этот дрон удалось сбить.