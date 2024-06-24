Оккупанты атаковали Одесщину крылатыми "Искандерами": одна из ракет не достигла цели

Россия атаковала Одесскую область утром 24 июня. Оккупанты ударили ракетами "Искандер-К".

Одна из ракет, которую выпустили захватчики, не достигла своей цели. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Воздушные силы об атаке на Одессу

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Утром 24 июня бойцы Путина атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К".

Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны Юга Украины одна из ракет не достигла своей цели,

– сообщили в Воздушных силах.

Также рассказали, что на рассвете враг наносил авиаудары с применением КАБов по Херсонщине. За прошедшие сутки, 23 июня, на Николаевщине сбили разведывательный беспилотник "ZALA".

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Одна из ракет не достигла цели / Инфографика Воздушных сил

Заметим, что оккупанты ударили по Одессе около 8 часов утра. Российские военные попали в гражданскую инфраструктуру.

В результате вражеского удара пострадали по меньшей мере 3 человека. В частности, 19-летний парень и двое мужчин 50 и 58 лет. Раненых госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также в ОВА сообщали, что вспыхнул пожар. Ликвидация последствий атаки агрессора продолжается.