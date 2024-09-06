Враг атаковал Павлоград: известно о 5 пострадавших

Россия нанесла удар по Павлограду утром 6 сентября. В результате атаки врага есть пострадавшие.

Также председатель Днепропетровской ОВА сообщил, что в городе есть разрушения. Напомним, что россияне трижды атаковали Павлоград.

Смотрите также Во Львовской ОВА сообщили детали ночной атаки

Какие последствия атаки на Павлоград

Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений,

– сообщил Лысак.

Он также отметил, что угроза сохраняется, поэтому о последствиях утренней атаки будет сообщено позже.

"До отбоя находитесь в укрытиях", – призвал местных жителей председатель ОВА.

По информации от Воздушных сил, россияне атаковали город баллистикой.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К слову, под ударом утром 6 сентября оказалась не только Днепропетровская область, также пострадала Харьковщина. Там Россия ударила по Люботину, в населенном пункте есть разрушения частных домов, три человека обратились за медицинской помощью.