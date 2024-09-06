Враг атаковал Павлоград: известно о 5 пострадавших
Источник:Сергей Лысак
Россия нанесла удар по Павлограду утром 6 сентября. В результате атаки врага есть пострадавшие.
Также председатель Днепропетровской ОВА сообщил, что в городе есть разрушения. Напомним, что россияне трижды атаковали Павлоград.
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Какие последствия атаки на Павлоград
Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений,
– сообщил Лысак.
Он также отметил, что угроза сохраняется, поэтому о последствиях утренней атаки будет сообщено позже.
"До отбоя находитесь в укрытиях", – призвал местных жителей председатель ОВА.
По информации от Воздушных сил, россияне атаковали город баллистикой.
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К слову, под ударом утром 6 сентября оказалась не только Днепропетровская область, также пострадала Харьковщина. Там Россия ударила по Люботину, в населенном пункте есть разрушения частных домов, три человека обратились за медицинской помощью.