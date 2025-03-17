17 марта, 07:03
Враг атаковал Полтавщину: из-за падения обломков БпЛА люди остались без света
Россияне ночью 17 марта ударили по Полтавской области. К сожалению, есть последствия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.
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Что известно об атаке по Полтавщине 17 марта
В ОВА рассказали о последствиях удара.
Ночью враг пытался атаковать Полтавскую область. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе,
– написали там.
Сейчас света нет у 1035 бытовых и 41 юридического потребителя. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.