Враг атаковал Полтавщину: из-за падения обломков БпЛА люди остались без света

Россияне ночью 17 марта ударили по Полтавской области. К сожалению, есть последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.

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Что известно об атаке по Полтавщине 17 марта

В ОВА рассказали о последствиях удара.

Ночью враг пытался атаковать Полтавскую область. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе,

– написали там.

Сейчас света нет у 1035 бытовых и 41 юридического потребителя. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.