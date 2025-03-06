Враг атаковал пригород Одессы "Шахедами": горят 3 жилых дома, повреждена инфраструктура

Российская армия вечером 6 марта атаковала пригород Одессы "Шахедами". В результате там вспыхнул пожар и получила повреждения инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

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Что известно о последствиях атаки пригорода Одессы

Олег Кипер рассказал, что в пригороде Одессы горят 3 жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется,

– написал чиновник.