6 марта, 23:16
Враг атаковал пригород Одессы "Шахедами": горят 3 жилых дома, повреждена инфраструктура
Российская армия вечером 6 марта атаковала пригород Одессы "Шахедами". В результате там вспыхнул пожар и получила повреждения инфраструктура.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
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Что известно о последствиях атаки пригорода Одессы
Олег Кипер рассказал, что в пригороде Одессы горят 3 жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры.
Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется,
– написал чиновник.