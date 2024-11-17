Враг атаковал Украину 120 ракетами и 90 дронами, –Зеленский

Российские войска запустили по Украине 120 ракет и 90 дронов во время атаки 17 ноября. Силы ПВО уничтожили 140 из 210 воздушных целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы",

– сообщил президент.

Владимир Зеленский отметил, что целью врага была энергетическая инфраструктура. По состоянию на утро известно о повреждении объектов – избежать попаданий и падения обломков не удалось.

В результате атаки есть погибшие

В Николаеве в результате атаки дрона 2 человека погибли и еще 6 ранены, среди них двое детей. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Также известно об обесточенных районах.

Президент поблагодарил военных ПВО – зенитные ракетные войска, нашу авиацию – пилотов F-16, "сушек" и МиГов, мобильные огневые группы, специалистов РЭБ.

"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации – пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ – все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту", – говорится в сообщении.

Что известно о сегодняшней атаке

В ночь на 17 ноября Россия нанесла по территории Украины комбинированный воздушный удар с использованием ракет различных типов и дронов-камикадзе.

После 3 часов Россия подняла в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также захватчики вывели в Черное море 4 ракетоносителя с 24 ракетами типа "Калибр" на борту.

Около 6 утра был зафиксирован пуск ракет российской стратегической авиацией, состоялся запуск "Калибров" с флотилии России, а еще позже – баллистики из Феодосии и аэробаллистических ракет "Кинжал" из Тамбова (Россия).

На Львовщине из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском районе загорелись гаражи и автомобиль. Известно о погибшей, еще двух человек – ранены.

Ровно подверглось ракетной атаке. Председатель ОВА Александр Третьяк посоветовал горожанам держать заряженными павербанки. Также горожан предупредили о вероятности перебоев с водоснабжением.

На Ивано-Франковщине прогремела серия взрывов. Воздушные силы сообщали о ракетах на Яремче.