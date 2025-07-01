Враг атаковал Украину различными дронами: как отработала ПВО

В ночь на 1 июля (с 21.00 30 июня) противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО смогла сбить 47 из них.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько вражеских целей сбили во время ночной атаки

С вечера 30 июня до утра 1 июля российская армия запускала по Украине ударные БпЛА. Дроны летели с территории России – из Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Украинские авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы смогли отразить воздушное нападение противника. Силы обороны обезвредили 47 вражеских БпЛА типа "Шахед" и беспилотники других типов на Севере и Востоке. ПВО сбила 14 дронов, а 33 вражеские цели были локально потеряны или сбиты с курса радиоэлектронной борьбой.

Попадание средств воздушного нападения зафиксированы в 3 локациях, а падение обломков БпЛА – на одной локации.

Сбитые вражеские цели 1 июля / Инфографика Воздушных сил

В ночь на 1 июля 2025 дронов попали по Запорожью и Запорожскому району. Ударов по району было четыре. В результате этого было повреждено предприятие, там вспыхнул пожар. Обстрел задел и частные дома.