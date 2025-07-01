Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Скільки ворожих цілей збили під час нічної атаки

Із вечора 30 червня до ранку 1 липня російська армія запускала по Україні ударні БпЛА. Дрони летіли з території Росії – з Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Українські авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи змогли відбити повітряний напад противника. Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА типу "Шахед" і безпілотники інших типів на Півночі та Сході. ППО збила 14 дроні, а 33 ворожі цілі було локаційно втрачено чи збито з курсу радіоелектронною боротьбою.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксовані у 3 локаціях, а падіння уламків БпЛА – на одній локації.

Збиті ворожі цілі 1 липня / Інфографіка Повітряних сил

У ніч проти 1 липня 2025 дрони влучили по Запоріжжю та Запорізькому району. Ударів по району було чотири. Внслідок цього було пошкоджено підприємство, там спалахнула пожежа. Обстріл зачепив і приватні будинки.