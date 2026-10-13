Враг атаковал Винницкую область: под удар попал объект железнодорожной инфраструктуры
Российские войска запустили ряд дронов по городам Украины. Некоторые из них достигли своих целей. К сожалению, под ударом оказалась Винницкая область.
О последствиях атаки рассказала Наталья Заболотная.
Что известно об обстреле?
Руководитель ОВА отметила, что российская атака повлекла за собой повреждение объекта железнодорожной инфраструктуры в Жмеринском районе.
Заболотная уточнила, что на месте попадания работают все соответствующие службы. При этом информация о пострадавших по состоянию на 21:34 не поступала.
Следует отметить, что в воздушных силах писали о движении реактивных БПЛА курсом на регион.
Кстати, атака на украинские города продолжается почти беспрерывно. О том, куда летят вражеские дроны, читайте в хронологии 24 канала.
Где еще было громко в последнее время?
Под ударом находился, в частности, Луцк. Обломки вражеского дрона упали на территории развлекательного центра. Взрывы звучали также в Хмельницкой области, во Львове.
А во Львовской области из-за российских обстрелов повреждены частные дома, есть пострадавшие. Россияне терроризировали Киев и Киевщину – последствия фиксировались в нескольких районах.
К тому же утром кафиры ударили по учебному заведению в Ровно – ранены 30 человек.