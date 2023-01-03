Враг атаковал Запорожье: есть прилет на объекте инфраструктуры

Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые гражданские регионы нашего государства, в частности Запорожье. Руководитель ОВА Старух рассказал о прилетах вблизи областного центра и о раненых в результате атаки.

Вечером 3 декабря оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Запорожской области. Одна из враждебных воздушных целей попала в окрестности центрального города региона, где размещались объекты гражданской инфраструктуры. Глава ОВА Александр Старух в своих соцсетях около 23:20 прокомментировал ситуацию.

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Что известно об атаке

По словам чиновника, в результате обстрела и прилета возник пожар. На место сразу выехали все соответствующие службы, чтобы ликвидировать пламя и спасти людей, жизнь которых могла быть в опасности.

В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен,

– написал глава области.

В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что пожар вспыхнул на одном из предприятий области. А пострадавший человек получил осколочное ранение.

Почему россияне обстреливают гражданских: какова цель Кремля

По словам Куртева, во многих домах в результате прилета вылетели окна. Если у вас тоже – сообщайте об этом по номерус помощью стационарного телефона. Или звоните по мобильным номерам:

Когда оккупанты осенью поняли, что на фронте им не победить, начали обстреливать энергетическую и гражданскую инфраструктуру нашего государства. На самом деле, непонятно, чего именно хочет достичь Кремль такими атаками, ведь от обстрелов страдают преимущественно обычные люди, в то время, когда украинская армия не останавливается в контратаках.

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Скажем, эксперт Дмитрий Гудков убежден, что Москва прямо-таки тянет время и пытается создать как можно больше проблем. Логическое объяснение таким атакам найти трудно, однако они, очевидно, "удовлетворяют" агонию руководства террористического государства.