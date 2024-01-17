Враг атакует и Николаевщину: там слышали взрывы

Россияне регулярно обстреливают наше государство, подвергая опасности прежде всего гражданских. В частности, взрывы слышали жители Николаевской области.

В среду, 17 января, после 23:00 стало известно о том, что в Николаевской области – громко. Произошло это во время очередной атаки на Юг и Восток нашего государства.

Смотрите также На Днепропетровщине слышали взрывы: в ОВА заявили о блестящей работе ПВО

Взрывы в Николаевской области

Ивана Кухта подтвердил взрывы в Снегиревке Николаевской области. Он начальник городской военной администрации.

Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги!

– написал чиновник.

Кроме того, Кухта констатировал, что информацию о пострадавших и разрушении по состоянию на 23:16, 17 января уточняют.

Важно, что в Вооруженных Силах в 22.44 написали: вражеский беспилотный летательный аппарат через Николаевскую область пролетел в северо-западном направлении.

Уже в 22.55 в Воздушных силах констатировали: российский дрон зафиксировали вдоль границы Николаевской и Одесской областей. Курс такой же – северо-западный.

Впоследствии "Шахеды" заметили в Кировоградской области в направлении Черкасской области. Угроза была также для жителей Винницкой области. В направлении этого региона двигался ударный БПЛА.

В Воздушных силах сообщали об угрозе применения врагом баллистических ракет по Харьковской области. В то же время, воздушная тревога в Донецкой области была связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.