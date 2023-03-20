Враг атакует логистические пути, ситуация динамичная, – офицер ВСУ о Бахмуте

Вооруженные силы Украины используют маневренную оборону для защиты Бахмута и его окрестностей. Враг снизил наступательный потенциал вследствие потерь, которые ему нанесли украинские защитники.

Об этом в эфире 24 Канала заявил Родион Кудряшов, майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады. Из-за нанесенных потерь, враг очень демотивирован.

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ВСУ применяют маневренную оборону

Родион Кудряшов рассказал, что ситуация в городе и вокруг напряженная, но контролируемая. Логистические маршруты в город полностью контролируются украинскими защитниками.

"Есть частичные огневые нападки с той или иной стороны на наши логистические маршруты. Мы применяем маневренную оборону. Работаем на максимальное поражение врага и сохранение собственного личного состава", – добавил он.

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Украинский военный подчеркнул, что враг не изменил тактику ведения боевых действий и продолжает ссылать на штурм большие группы пехоты, избивающие по переднему краю обороны ВСУ. Однако интенсивность таких штурмов уменьшается.

"Враг демотивирован. Ему нужно делать очень много шагов, чтобы достичь определенного успеха. Не менее важно то, что мы постоянно наносим ему огневое поражение, они понесут большие потери", – подчеркнул майор ВСУ.

Бои в городе сложнее

Родион Кудряшов также объяснил разницу между ведением оборонительных или наступательных действий в городе и поле. По его словам, бои в городе сложнее, ведь нужно больше времени, чтобы зачистить какую-то территорию. В поле же дистанция до противника доходит до 1 метра.

Стрелочные бои происходят в упор, а потому навыки обращения с оружием бывают не лишними,

– подчеркнул он.

По словам Кудряшова, большую роль в поле играет артиллерия, позволяющая зачистить врага в определенном квадрате. Он отметил, что бои за Бахмут высокоинтенсивные, динамичны и изнурительны, но украинские защитники продолжают приказ – оборона города Бахмут и его окрестностей.

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