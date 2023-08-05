Враг атаковал ракетами из Беларуси, – Воздушные силы

Вечером 5 августа российские террористы массированно атаковали Украину. В частности, ракеты были запущены из Беларуси.

Воздушные силы предупредили об опасности в 18.13. Запуск ракет был зафиксирован, в частности, из Беларуси.

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Что уже известно об атаке из Беларуси

Ракеты – из Беларуси,

– отметили в Воздушных силах в 19:14.

Вскоре сообщили, что скоростная ракета следует на Киевщину. Впоследствии уточнили, что направление – Виннитчина.

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В Воздушных силах сообщали, что группа крылатых ракет двигается в направлении Кировоградской области. Далее отметили, что следуют в направлении Черкасской области. В то же время подчеркнули, что направление может изменяться.

В 18:37 крылатые ракеты входили в Киевскую область.

Позже ракеты фиксировали в Винницкой области.

В скором времени Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.

Заметим, что было несколько пусков ракет "Кинжал". В частности, в направлении Староконстантинова.

Также оккупанты запускали "Кинжалы" из района Тамбова.

Отбой ракетной опасности по всей территории Украины объявили в 19:42.

Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.

Следует знать! "Кинжал" – это сверхзвуковая ракета Х-47м2, которая представляет угрозу для всех регионов Украины. Ее носителем является самолет МиГ-31М. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.

Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. Эти ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти невозможно. Впрочем, украинские защитники уже сбивали "Кинжалы", в частности с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.