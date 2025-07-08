Враг атакует Запорожье: в регионе работает ПВО

Россияне в очередной раз атакуют Запорожье. Так, вечером 8 июля там прогремели взрывы.

По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, руководителя ОВА.

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Враг атакует Запорожье

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Вечером 8 июля оккупанты снова запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу, в том числе и в Запорожье.

О 22:45 Иван Федоров сообщил о работе ПВО по вражеским воздушным целям.

"До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – обратился к жителям региона глава ОВА.

О 22:48 он информировал о взрывах в Запорожской области.

По состоянию на 22:54 в регионе все еще звучит тревога.

К слову, под прицелом врага в этот вечер оказался и Николаев. Так, там также прозвучали взрывы.