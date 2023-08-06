Враг атаковал баллистикой: в Харькове раздавались взрывы, на Востоке – воздушная тревога

Утром 6 августа в Харькове раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, россияне атаковали город баллистикой. Кроме того, раздавалась воздушная тревога на Востоке.

Поскольку россияне обстреливают Харьков из Белгорода, то нередко бывает так, что сначала раздается взрыв, а затем – воздушная тревога. Так случилось и в это утро.

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Сначала взрыв, потом – сирены

Так, о том, что Харьков находится под обстрелом российских оккупантов, мэр Игорь Терехов сообщил в 09:06. Он призвал жителей быть осторожными. Глава ОВА Олег Синегубов также попросил жителей города и области находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой областяхПо состоянию на 09:38 почти во всех перечисленных областях были отбои.

А уже через минуту в Воздушных силах отметили, что существует угроза баллистики в областях, где звучит воздушная тревога. Так что сирены призывали не игнорировать и находиться в укрытиях до отбоя.

Собственно, после сообщения Воздушных сил ВСУ, "Суспильное" сообщило о втором взрыве в Харькове.

Вскоре в сеть выложили видео. На нем можно увидеть следы ракет в небе. В сообщении объясняли, что на Белгородщине громкие звуки связанные с "работой вооруженных сил России".

В Харькове виднеется дым

Местные паблики пишут, что над городом вздымается дым. Вероятно, причиной тому стал прилет вражеской ракеты.

Собственно Олег Синегубов отметил, что россияне атаковали Харьков, по предварительной информации, из ЗРК С-300.

Глава ОВА добавил, что обстрел произошел в Холодногорском районе. Туда уже отправились профильные службы. Они займутся обследованием последствий атаки.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала,

– добавил он.

‚Обратим внимание, что с вечера 5 августа до утра 6 августа оккупанты атаковали Украину 70 средствами воздушного нападения. Как отметили в Воздушных силах, сбить удалось 16 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 27 дронов-камикадзе "Шахед".