Россияне сбросили на жилой квартал в Константиновке "КАБ-500": пятеро гражданских ранены
Источник:Донецкая областная прокуратура
Россия постоянно атакует прифронтовые территории. В частности, в Донецкой области враг сбросил управляемую авиационную бомбу на жилой квартал.
В результате атаки ранены 5 гражданских. Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
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Пострадавшие были в своих квартирах
Вечером 10 июня 2024 года армия государства-агрессора нанесла авиаудар по городу Константиновка. По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовой населенный пункт "КАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции.
Россияне попали по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения 5 местных жителей.
В частности, мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставлены в больницу. У них диагностировали черепно-мозговую травму и множественные резаные раны тела – всем оказана квалифицированная медицинская помощь.
Повреждения получили по меньшей мере 13 многоквартирных домов. Там выбиты окна и стекла.
Враг прорывается к важной трассе к Константиновке
- Российские войска сосредотачивают усилия на прорыве обороны в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Оккупанты стремятся подойти к жизненно важной трассе на Константиновку. О боях в Донецкой области рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
- По словам представителя ОСУВ "Хортица", оккупанты пытаются выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск. Таким образом они хотят развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.
- Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта.