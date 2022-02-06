Враг должен бояться нас, – Кулеба призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам
6 февраля 2022 , 18:00Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба в твиттере
Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба советует украинцам не верить в апокалиптические прогнозы на фоне ужесточения агрессии России. По его словам, повсюду рисуют разные сценарии.
Дипломат уверяет, что Украина готова к любому развитию событий. Мы сможем выстоять.
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Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка. Это враг должен нас бояться, а не мы его,
– заявил Кулеба.
Он отмечает, что у Украины также есть вера своих граждан в государство.
Заявления Кулебы о ситуации
- Дмитрий Кулеба уверял, что украинская дипломатия работает на всех фронтах. Сейчас наши позиции сильнейшие с 2014 года. А вот у России есть ощущение того, что она проиграла еще один раунд.
- Также глава МИД не удивлялся информации о том, что Россия может готовить фейковое видео, чтобы иметь повод для нападения. Он утверждал, что преждевременное раскрытие таких планов помогает отвернуть их.
- Как заявлял Кулеба, Украина хочет урегулировать конфликт с Россией, используя при этом дипломатический путь. По его словам, Киев готов к переговорам в любом формате.
Мнение Кулебы о вероятном наступлении: смотрите видео