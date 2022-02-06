Враг должен бояться нас, – Кулеба призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам

Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба советует украинцам не верить в апокалиптические прогнозы на фоне ужесточения агрессии России. По его словам, повсюду рисуют разные сценарии.

Дипломат уверяет, что Украина готова к любому развитию событий. Мы сможем выстоять.

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Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка. Это враг должен нас бояться, а не мы его,

– заявил Кулеба.

Он отмечает, что у Украины также есть вера своих граждан в государство.

Заявления Кулебы о ситуации

Дмитрий Кулеба уверял, что украинская дипломатия работает на всех фронтах. Сейчас наши позиции сильнейшие с 2014 года. А вот у России есть ощущение того, что она проиграла еще один раунд.

Также глава МИД не удивлялся информации о том, что Россия может готовить фейковое видео, чтобы иметь повод для нападения. Он утверждал, что преждевременное раскрытие таких планов помогает отвернуть их.

Как заявлял Кулеба, Украина хочет урегулировать конфликт с Россией, используя при этом дипломатический путь. По его словам, Киев готов к переговорам в любом формате.

Мнение Кулебы о вероятном наступлении: смотрите видео