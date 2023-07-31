Враг готовится к мощным атакам: в ОК "Юг" объяснили, что об этом свидетельствует

На сегодняшний день российские захватчики могут готовиться к мощным атакам. В настоящее время наблюдается, что враг начинает подтягивать стратегическую авиацию.

Таким образом, оккупанты готовятся к определенным маневрам. Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Враг готовится к мощным атакам

По словам Гуменюк, враг может готовиться к мощным атакам на будущее. Сейчас видно, что оккупанты начинают подтягивать стратегическую авиацию и готовятся к определенным маневрам.

Также враг пытается подтянуть уровень обстрелов по правобережью. Но количество снарядов у них меньше и они испытывают снарядный голод,

– заявила Гуменюк.

Кроме того, вполне вероятно усиление присутствия ракетоносителей в море за 2 – 3 часа. Однако в пунктах базирования они абсолютно готовы и вывод может состояться в течение часа.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море – мы не имеем уровень опасности высокий. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", – подчеркнула Гуменюк.

Россия накапливает силы для новых атак

Накануне Гуменюк заявляла, что оккупанты собирают потенциал, чтобы "продолжать давить на чувственные элементы нашей обстановки, где хотят получить преимущество". Речь идет о портах и черноморской акватории, где россияне пытаются властвовать.

Она отметила, что в последнее время, благодаря радиоперехватам, украинские военные слышат, как россияне предупреждают суда в Черном море о невозможности прохождения в украинские порты.

Также Гуменюк подчеркивала, что тактика комбинированных атак для российских оккупантов считается достаточно успешной. Поэтому в ближайшие дни захватчики могут повторить удары по Украине.

Кроме этого, в ОК "Юг" сообщали, что в сложных погодных условиях враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. В то же время не исключена активность ударных БПЛА.

"Пока угрозы нет, но будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги", – предупреждали в ведомстве.