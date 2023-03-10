Россия попытается атаковать Угледар: майор ВСУ сказал, насколько мощные силы применит враг

Кроме того, что враг продолжает совершать наступление на Бахмутском направлении, он не оставляет надежд захватить и Угледар. Для этого Россия сосредоточила вокруг города 120 тысяч своих военных.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, качество личного состава русского войска все же невысокой.

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оккупанты хотят наступать у Соледара

Алексей Гетьман объяснил, что на Севере враг пытается продвигаться к Лиману, а на Юге к Угледару. Там оккупанты сосредоточили большое количество живой силы и техники.

Не менее 120 тысяч военнослужащих, около двух тысяч танков и тяжелой техники, около 700 единиц артиллерии разных калибров,

– подчеркнул он.

По его мнению, вполне ожидалось, что россияне рассматривают Угледар как еще одно из направлений наступления.

"Я считаю, что сейчас они учли свою ошибку и готовятся к следующему удару", – убежден он.

Майор запаса ВСУ добавил, что у окупантов просто нет другого выхода.

"Если они прекратят наступательные действия, то это уже будет большая проблема именно внутри РФ", – отметил Гетьман.

По его словам, российские военные отметили свое руководство, что смогут прорваться и вернуть покинувшие территории, сделав "жест доброй воли".

Есть очень большая вероятность, что они попытаются атаковать на Угледаре,

– рассказал он.

Гетман сообщил, что судя по тому, какая сейчас погода в Донецкой области и какой ґ рунт у Угледара, то тяжелой техникой оккупантам передвигаться будет либо крайне тяжело, либо почти невозможно.

Алексей Гетьман рассказал, какие планы у окупантов на Угледарском направлении: смотрите видео

Кто воюет на стороне России

Алексей Гетьман убежден, что от морской пехоты России наши ВСУ оставили только название.

"Их разбили уже второй раз", – заметил он.

По его словам, конечно, российская армия постоянно пополняется новыми мобилизованными.

"Там большое количество свежемобилизованных людей в возрасте 18–20 лет и было видно по их боевым действиям, что они прошли не больше месячного курса "молодого бойца", – пояснил он.

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что не стоит ожидать от нового состава российских военнослужащих чего-либо нового. К тому же, по британским данным, на войне с Украиной воюет 97% российской армии.

Нет у них каких-нибудь тайных резервов, которые могут приобщиться и там будут опытные специалисты. У них вся армия такая,

– убедил он.

Алексей Гетьман рассказал, что это не та армия, которая была год назад. Впрочем, у них все еще есть преимущество в численности.

"И сдержать наступление такого количества людей – это тяжело", – сообщил он.

Впрочем, ВСУ со всем справятся.

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