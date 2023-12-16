Враг давит по всей линии фронта: карта боевых действий на 16 декабря

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте и давать достойный отпор врагу. В то же время, россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции и захватить новые территории Украины.

Враг продолжает попытки вести наступательные действия на нескольких направлениях. За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. Наукраинские защитники отбили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

Нанаши защитники отбили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

Защитники отбивают атаки на Лиманском направлении: смотрите карту

Наукраинские воины отбили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

Наоккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Там отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степового, южнее Северного и Первомайского. НаСилы обороны сдерживают неприятеля в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отбили 13 атак. Наукраинские воины отбили 2 атаки оккупантов возле Старомайорского. НаСилы обороны отбили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного.

Оккупанты хотят вернуть утраченное: смотрите карту

Наши военные работают по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 1 управляемую ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

НаСилы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.