Враг давит по всей линии фронта: карта боевых действий на 16 декабря
16 декабря 2023, 10:06Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте и давать достойный отпор врагу. В то же время, россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции и захватить новые территории Украины.
Враг продолжает попытки вести наступательные действия на нескольких направлениях. За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.
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Ситуация на фронтеНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
Ситуация возле Синьковки: смотрите картуНа Лиманском направлении наши защитники отбили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.
Защитники отбивают атаки на Лиманском направлении: смотрите картуНа Бахмутском направлении украинские воины отбили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите картуНа Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Там отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степового, южнее Северного и Первомайского. На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают неприятеля в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отбили 13 атак. На Шахтерском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов возле Старомайорского. На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного.
Оккупанты хотят вернуть утраченное: смотрите картуНа Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Наши военные работают по врагу
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 1 управляемую ракету Х-59.
- Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.