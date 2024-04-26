Враг хочет ударить по больницам Киева: СМИ показали, как происходит эвакуация

Днем, 26 апреля, в Киеве началась немедленная эвакуация двух медучреждений на Оболони, поскольку россияне анонсировали удары по ним. СМИ показали кадры из столицы.

По информации от КГГА, в интернете массово распространяется видео, на котором фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. Противник утверждает, что, якобы, там находятся военные. В столице продолжается эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской, одна из них – детская. СМИ обнародовали соответствующие кадры.

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В Киеве осуществляют эвакуацию

Очевидно россияне таким образом хотят придумать для себя оправдание за атаку на объект социальной инфраструктуры. Во избежание жертв и уменьшения риска для пациентов, в двух столичных больницах осуществляют эвакуацию людей.

В Киеве людей выводят из больниц / Фото "Киев24" и "Суспільне"

СМИ обнародовали кадры срочной эвакуации больницы в Киеве. Сообщают о приказе эвакуировать детей вместе с персоналом в другие больницы, определенных городом. Среди пациентов есть новорожденные.

В столице началась немедленная эвакуация двух медучреждений: смотрите видео

В пресс-службе Службы безопасности Украины призвали "воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций в пользу России".

Из медицинских учреждений Киева эвакуируют людей: смотрите видео

Что говорит местная власть

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале обнародовал видео, в котором сообщил о текущей ситуации в столице. Он пояснил, что сейчас происходит эвакуация двух больниц, одна из которых – детская, на улице Богатырской.

Медики действуют слаженно, "скорые" вывозят пациентов в другие больницы города. Делаем все, чтобы обезопасить детей, их родителей, взрослых пациентов и персонал от возможной атаки на эти медучреждения, о которой заявил агрессор,

– сказал он.

По словам мэра столицы, всех лиц будет переведено в другое медицинское учреждение. Также сейчас продолжается сотрудничество с правоохранителями и СБУ для обеспечения безопасности жизни граждан.

"Получая обратную информацию от Службы безопасности, мы сможем четко сказать, когда дети смогут вернуться в это медицинское учреждение. Но еще раз хочу подчеркнуть, что рисковать жизнью наших детей мы не можем", – добавил Кличко.

Отметим, глава КГБ Беларуси Иван Тертеля во время Всебелорусского народного собрания угрожал мифическим "террористам", которые якобы "спрятались" в двух киевских больницах. Он заявил, что "их настигнет наказание, несмотря на то, что своим логовом они выбрали больницы".

Обновлено. По состоянию на 19:55 всех пациентов и медперсонал больниц на улице Богатырской уже эвакуировали.

Спасибо медикам, техническому персоналу, работникам скорой за такую ​​оперативную и слаженную работу! Жизнь и безопасность людей – самое главное,

– сообщил мэр Киева.