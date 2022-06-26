Враг хотел ударить 2 ракетами "Оникс" по Одессе: их сбили ПВО
Источник:телеграм "Одесса. Официально"
Российские войска 26 июня запустили по Одессе 2 ракеты "Оникс". К счастью, их смогла сбить противовоздушная оборона ВСУ, поэтому никакого вреда эта попытка удара не нанесла.
Ракеты запустили с территории временно оккупированного россиянами Крыма. Зенитные подразделения их сбили еще на подлете к Одессе.
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Запустили ракеты под прикрытием грозы
Противокорабельные "Ониксы" выпустили в момент, когда была гроза. Оккупанты надеялись, что в этот момент боеприпасы в небе не заметят.
Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе,
– подчеркнули в командовании "Юг".
Наша военная разведка установила, что для запуска был использован береговой ракетный комплекс "Бастион". Следует отметить, что таким вооружением россияне атаковали Одессу.
Во время тревоги раздались взрывы
В Одессе после 16 часов начали гудеть сирены воздушной тревоги. Приблизительно через 10 минут местные жители услышали мощный взрыв. Вскоре появились сообщения и о еще одном.
Одесситы об этом написали в соцсетях ориентировочно в 16:20. Вероятно, именно тогда были сбиты вражеские ракеты, запущенные из Крыма.
Этим вооружением атаковали аэропорт "Одесса"
Также раздавались взрывы в Одессе из-за атаки из Крыма в конце апреля. Тогда российские военные нанесли удар по взлетным полосам главного аэропорта региона. Впоследствии тоже сообщили, что это была атака "Бастионом".
Главное о ракетном ударе по Киеву 26 июня
- Стратегические бомбардировщики России утром выпустили из Каспийского моря несколько ракет Х-101 . Один из боеприпасов попал в киевскую многоэтажку в Шевченковском районе. Там начался пожар на площади в 300 квадратных метров.
- Всего пострадали 6 человек. В частности, из-под завалов достали травмированную 7-летнюю девочку. Ребенку понадобилась срочная операция. Впоследствии под завалами обнаружили тело погибшего.
- Еще одна враждебная высокоточная ракета попала в детский сад, а остальные смогли сбить подразделения противовоздушной обороны ВСУ. В результате попадания ракет в Шевченковском районе был поврежден водопровод.
- Вскоре на эту позорную атаку отреагировал президент США Джозеф Байден. Он подчеркнул, что такие действия России – это "еще одно проявление варварства". А сопредседатель Европейского совета Карл Бильдт предположил, что утренняя ракетная атака была целенаправленным сигналом лидерам G7, которые собрались на саммите в Германии.
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