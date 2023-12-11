Враг комбинированно атаковал Украину "Шахедами" и ракетами: как отработала ПВО

Враг в ночь на 11 декабря комбинированно атаковал Украину баллистическими ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все воздушные цели, которыми пытались ударить оккупанты.

Все баллистические ракеты враг направил в Киевскую область. В столице в результате падения обломков возник пожар в Дарницком районе, а также пострадали 4 человека.

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В Воздушных силах отчитались о точной работе

В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из временно оккупированного Крыма. Как уточнили в воздушных силах, районы пусков ударных БПЛА – мыс Чауда и авиабаза Бельбек.

Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО точно отработали и сбили все вражеские дроны.

Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, утром около 04:00 враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области. Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр". В настоящее время уточняется тип баллистических ракет, которыми атаковали оккупанты.



Силы ПВО сбили все враждебные цели / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Последствия ночной атаки на Киев

Враг коварно атаковал Киевщину 11 декабря около 4 утра. В столице сначала раздались взрывы, а уже через мгновение – объявили воздушную тревогу. Так произошло из-за того, что россияне атаковали Киевщину ракетами, летящими баллистической траекторией. В Воздушных силах неоднократно объясняли, что такие ракеты летят очень быстро и радиолокационно менее заметны.

Так, обломки сбитых ракет рухнули в Дарницком районе Киева. По информации КМВА, обломки упали на недостроенное здание, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также обломки были обнаружены на газоне и на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания.

К сожалению, четыре человека пострадали в результате атаки. Ранение получил 31-летний мужчина – медики констатировали у него осколочные ранения нижних конечностей. Также пострадали три женщины – 1963, 1990 и 1992 года – у всех острая реакция на стресс. Им помощь тоже оказывалась на месте.