Враг массированно атаковал Одессу БпЛА: загорелся жилой дом, резервуар с горючим и не только

Российские войска поздно вечером 10 марта массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу. В результате вражеских действий зафиксировано возгорание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА Олега Кипера.

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Россияне атаковали дронами Одессу

Российская армия не прекращает террор Одессы. Поздно вечером 10 марта вражеские силы в очередной раз массированно атаковали Одессу ударными БПЛА.

В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим,

– сообщил глава ОВА.

По его словам, сейчас информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что над ликвидацией последствий атаки противника работают все соответствующие службы.

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Напомним, сейчас во многих областях раздается воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА. По состоянию на сейчас тревога уже дошла до Киева.

К тому же там также слышали выбыли. Так, в 23:16 в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БпЛА. Известно, что силы ПВО работали по вражеским воздушным целям.

Вскоре в КМВА также добавили, что "Шахеты" фиксируются над столицей. Киевлян призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 23:34 в КГВА сообщили о работе ПВО над Киевом.