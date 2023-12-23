Враг массированно ударил по Херсону: произошел прорыв на газовых сетях, есть пострадавшие

Россияне обстреляли областной центр Херсона. Местная власть рассказала, что несколько районов города охватило пламя.

Вечером 23 декабря оккупанты коварно атаковали Херсон. Захватчики намеренно ударили по гражданской инфраструктуре.

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Террор мирного населения

Так, по словам главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, около 18:00 российские военные нанесли по Херсону массированный удар. Мощные взрывы раздавались в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров.

"Враг традиционно бил по жилым кварталам", – подчеркнул Мрочко.

Последствия циничного обстрела Херсона: видео Херсонская ГВА

Вскоре местные власти уточнили, что оккупанты попали в критическую инфраструктуру. Произошел прорыв на газовых сетях, из-за чего возник пожар.

Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений.

Позже стало известно, что в результате вечерних обстрелов пострадали пять человек.

Трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В Херсоне горят газовые сети: видео Олександр Прокудин

Херсон под вражеским прицелом

Днем 23 декабря оккупанты тоже беспощадно били по Херсону. После обеда взрывы раздались в прибрежных районах города. Оккупанты атаковали спальные районы с временно оккупированного левого берега. Известно о попадании в многоэтажки. К счастью, это преступление россиян обошлось без раненых.

Ночью 23 декабря во время очередного обстрела Херсона была повреждена контактная сеть. В городе приостановили движение троллейбусов. По состоянию на 12:15 работу общественного транспорта возобновили.

Городские власти Херсона рассказали, что с момента деоккупации города здесь было повреждено 4 053 объекта, а именно:

объекты инфраструктуры – 73;

здания и сооружения учебных заведений – 111;

нежилые здания и помещения – 144;

заведения здравоохранения (+ аптеки) – 37;

заведения спорта – 3;

заведения культуры – 17;

жилые дома – 3 668.

Не только Херсон

В этот день оккупанты терроризировали не только Херсонщину. Днем враг ударил по Кировоградщине и Днепропетровщине. На территории областей раздавались взрывы. Оккупанты запустили баллистические ракеты с территории временно оккупированного полуострова.

В сети сообщали, что россияне в общей сложности запустили 5 баллистических ракет: одну ракету типа С-300 в направлении Кривого Рога, а четыре ракеты С-400 – на Кировоградскую область. В Воздушных силах в то же время не назвали количество вражеских ракет, там отметили, что ни одна из них не достигла цели и была сбита силами ПВО.