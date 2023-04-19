Сбиты 10 враждебных БпЛА и минирование рек из-за страха контрнаступления ВСУ: главное из Генштаба

Враг продолжает терроризировать обстрелы гражданского населения, а также не прекращает попыток наступления на нескольких направлениях на Востоке. Несмотря на это, ВСУ продолжают защищать нас, разрушая планы захватчиков.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, ни дня не проходит без вражеских обстрелов.

Смотрите также Ждут контрнаступления: в Мариуполе замечено движение военной техники оккупантов

За прошедшие сутки противник:

нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов,

совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

К сожалению, пострадали и гражданские люди. Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где враг пытается наступать

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако наши защитники отбили более 60 атак противника за последние сутки. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки,

– отметили в Генштабе.

Враг готовится к контрнаступлению ВСУ

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Минувшие испытывают и акватории рек Конка и Днепр.

К сожалению, были случаи, когда местные взрывались на минах при попытках порыбачить.

Достижение нашей авиации за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты:

2 вражеских разведывательных БпЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"),

а также 8 ударных (7 – типа "Шахед-136" и 1 – "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

Добавим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов не раскрывает деталей контрнаступления, но отмечает, что это произойдет быстро. Известно, что для успешных наступательных действий Украины необходимые средства дальнего поражения, артиллерия и мощная ПВО с целью получить преимущество в воздухе.