Як повідомили у Генштабі ЗСУ, жодного дня не минає без ворожих обстрілів.

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Протягом минулої доби противник:

завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів,

здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На жаль, постраждали і цивільні люди. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Де ворог намагається наступати

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Однак наші оборонці відбили більш як 60 атак противника за останню добу. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас, нашими захисниками було відбито наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки,

– зазначили у Генштабі.

Ворог готується до контрнаступу ЗСУ

На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро.

На жаль, були випадки, коли місцеві підривалися на мінах під час спроб порибалити.

Досягнення нашої авіації за добу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито:

2 ворожих розвідувальних БпЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"),

а також 8 ударних (7 – типу "Шахед-136" та 1 – "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Додамо, що очільник ГУР МО Кирило Буданов не розкриває деталей контрнаступу, але зазначає, що це станеться швидко. Відомо, що для успішних наступальних дій Україні необхідні засоби дальнього ураження, артилерія та потужна ППО з метою здобути перевагу в повітрі.